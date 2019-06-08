آكار: سنواصل بكل عزم وإصرار العمل على صون شرف حدود تركيا

أجرى ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي أكار​ وقادة الجيش جولة تفقدية لقوات بلادهم المنتشرة على الحدود مع ​أرمينيا​، وإقليم نخجوان الأذري، و​إيران​.

وأكّد أكار، في كلمة ألقاها في مقر الفوج الخامس لقوات حرس الحدود بولاية إغدير شرق ​تركيا​، أنّ "​القوات التركية​ فعلت كل شيء يقع على عاتقها على أكمل وجه، من أجل حماية حدودها"، مشيرًا إلى "أننا سنواصل بعد اليوم أيضًا، بكل عزم وإصرار على صون شرف حدودنا".

وشدد آكار على "الدور الهام الذي تقوم به وحدات حرس الحدود في تركيا من أجل حماية البلاد والحد من الهجرة غير النظامية".

ورافق أكار في جولته على قوات البلاد، رئيس هيئة الأركان يشار غولر وقائد القوات البرية أميت دوندار وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال وقائد القوات الجوية حسن كوجوك أكيوز.