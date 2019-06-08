الرئيس الروسي يشيد بالتعاون الناجح بين بلاده وتركيا

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"التعاون الناجح بين بلاده وتركيا"، مبينًا أن "بفضل متابعة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمشروع السيل التركي وصل إلى مرحلة الانتهاء".
وأوضح بوتين أن مشروع "السيل التركي سيدخل الخدمة خلال الأشهر المقبلة"، لافتًا إلى أنه "بإمكان أصدقاء روسيا من الدول الأوروبية الحصول على الغاز من الوجهة التي يريدون".
وتجدر الإشارة إلى أنه من المخطط أن يبدأ خط أنابيب غاز السيل التركي العمل نهاية العام الجاري، ويتكون من خطين سعة كل منهما 15.75 مليار متر مكعب، لنقل الغاز الروسي إلى تركيا وأوروبا.
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