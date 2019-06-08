إصابة 24 شخصًا إثر انهيار منصة ألعاب في مدينة ألعاب إسبانية

ذكر موقع "ميرور" أنه "أصيب 24 شخصًا بينهم أطفال، إثر انهيار منصة ألعاب وانشطارها إلى نصفين في بلدة رينكونادا في مقاطعة إشبيلية الإسبانية"، مشيرًا إلى أن "فرحة زوار مدينة الألعاب تحولت فجأة إلى مأساة تاركة كثيرين منهم عالقين تحت الأنقاض في ساعة متأخرة".
وأوضح الموقع أن "فرق الإنقاذ نقلت طفلة في الـ11 من عمرها، وامرأة بواسطة مروحية إلى المستشفى على وجه السرعة نظرا لخطورة إصابتيهما".
يذكر أن مدينة الملاهي افتتحت عام 2001 وتقول الصحافة الإسبانية إنها تراعي جميع إجراءات السلامة.
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