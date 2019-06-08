حظر الأجهزة الرقمية في اجتماعات مجلس الوزراء في ماليزيا

أكّد مدير وحدة الأمن القومي التابعة للحكومة في ماليزيا سانوسي سيدك أنه "بناء على قرار حكومي، سيتم حظر الأجهزة الرقمية التي تتمتع بخاصية التسجيل، مثل الهواتف الذكية، خلال اللقاءات رفيعة المستوى في الدولة، وفي مقدمتها اجتماعات مجلس الوزراء"، موضحًا أن "الحظر لن يقتصر على الهواتف الذكية، بل سيشمل أيضًا أجهزة رقمية أخرى من قبيل الأقلام الذكية والكاميرات والحواسيب اللوحية".
وبيّن سيدك أنه "يتوجب القيام بمثل هذه الإجراءات في إطار قانون أسرار الدولة من أجل الحيلولة دون تسريب المعلومات خلال اللقاءات رفيعة المستوى"، كاشفًا أنه "من المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء".
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