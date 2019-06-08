خيام قرب مبنى الحكومة الألمانية للفت الانتباه إلى تغير المناخ

نصب أنصار ​البيئة​ في ​ألمانيا​ خيام احتجاج قرب مبنى الحكومة بالعاصمة ​برلين​ للفت الانتباه إلى تغير المناخ.

وذكرت وكالة الأناضول أن "المدافعين عن البيئة نصبوا أكثر من 20 خيمة في المنطقة المقابلة للبرلمان- البوندستاغ، وبجانب مبنى الحكومة"، كاشفة أن "​الخيام​ ستبقى منصوبة حتى الإثنين المقبل، بهدف لفت الانتباه إلى تغير المناخ".

ولفت المتحدث باسم المدافعين عن البيئة فلورين بيتز إلى "أننا بحاجة إلى التحرك بشكل عاجل، لأن المجتمع والكوكب في حالة طوارئ"، موضحًا أنه "يمكن للجميع أن يفعلوا شيئا ضد تغير المناخ، لذا ندعو كل الناس والمؤسسات إلى التصرف مثلنا".

يذكر أنه ومنذ أشهر تشهد مدن أوروبية احتجاجات في هذا الإطار. وتوصلت أكثر من 190 دولة، إلى ما تعرف بـ "اتفاقية ​باريس​ للمناخ"، وهي أول اتفاق دولي شامل للحد من انبعاثات الغازات المضرة بالبيئة.

وتجدر الإشارة إلى أنه جرى التوصل إلى الاتفاق في 12 كانون الأول 2015، بالعاصمة الفرنسية، ودخل حيز التنفيذ في 4 تشرين الثاني 2016، وانسحبت منه ​الولايات المتحدة​ في 2017.