ارتفاع عدد قتلى العاصفة الرملية في الهند إلى 34

ذكرت صحيفة "التايمز" الهندية أن "عدد قتلى العاصفة الرملية التي ضربت ولاية "أوتار براديش" شمالي الهند ارتفع إلى 34 مع إصابة 57 بجروح"، مشيرة إلى أن "العاصفة صاحبها رعد وهطول للأمطار وحبات البرد".
وأوضحت الصحيفة أن "غالبية الأشخاص قتلوا بسبب انهيار أسقف وجدران المنازل وسقوط أغصان الأشجار"، لافتة إلى أن "أعمال الإنقاذ جارية بأوسع شكل في الولاية، بعد تضرر نحو 61 منزلا ونفوق 31 رأس من الماشية بسبب العاصفة".
من جهته، أكد رئيس ولاية "أوتار براديش" يوغي أديتياناث أنهم "اتخذوا كافة الإجراءات من أجل مساعدة المتأثرين بالعاصفة".
وكانت هيئة إدارة الطوارئ والكوارث في الولاية قد أعلنت عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 48 آخرين بجروح، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن موجة الحر التي تعرضت لها مناطق عديدة في الأجزاء الشمالية والوسطى من الهند، أثرت على الحياة اليومية للسكان، حيث بلغت درجة الحرارة في خوشينغ آباد بولاية "ماديا براديش" 47.2 درجة مئوية.
وأعلن مكتب الأرصاد الجوية الهندي، في بيان، أن الموجة الحر ستستمر على الأرجح لعدة أيام.
فيما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن بعض أجزاء ولاية ماديا براديش، شهدت وقوع اشتباكات بين المواطنين بسبب نقص مياه الشرب.
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