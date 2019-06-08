رئيس الوزراء العراقي: بغداد مع أي جهد يخدم استقرار المنطقة والعالم

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن "العراق مع أي جهد يخدم استقرار المنطقة والعالم"، مشدداً على "ضرورة ادامة الحوارات بين البلدين والتعاون من اجل ايجاد تفاهمات تجنب شعوب المنطقة والعالم تداعيات الأزمة" .
وأعرب عن "ارتياحه لتطور العلاقات العراقية الالمانية ولما تم التوصل اليه خلال زيارته الاخيرة الى برلين من اتفاقات اقتصادية وثقافية وامنية وتفاهمات اقليمية ومواصلة محاربة الارهاب ومعالجة آثاره"، مؤكداً "ضرورة تنفيذ الاتفاقات الثنائية ووضعها موضع التنفيذ".
وأشار إلى "ارتياح الشعب العراقي للتعاون الحاصل بين البلدين وثقته بالمانيا كبلد صديق وبصناعاتها ومنتجاتها" ، مشدداً على "أننا مع اي جهد يخدم استقرار المنطقة والعالم ، ونعمل على ذلك ونتواصل مع دول الاتحاد الاوروبي ، ونرسل الوفود والرسائل الى طهران وواشنطن واوروبا في هذا الشأن" .
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