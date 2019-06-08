رئيس الوزراء العراقي: بغداد مع أي جهد يخدم استقرار المنطقة والعالم

أكد رئيس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​ أن "العراق مع أي جهد يخدم استقرار المنطقة و​العالم​"، مشدداً على "ضرورة ادامة الحوارات بين البلدين والتعاون من اجل ايجاد تفاهمات تجنب شعوب المنطقة والعالم تداعيات الأزمة" .

وأعرب عن "ارتياحه لتطور العلاقات العراقية الالمانية ولما تم التوصل اليه خلال زيارته الاخيرة الى ​برلين​ من اتفاقات اقتصادية وثقافية وامنية وتفاهمات اقليمية ومواصلة ​محاربة الارهاب​ ومعالجة آثاره"، مؤكداً "ضرورة تنفيذ الاتفاقات الثنائية ووضعها موضع التنفيذ".

وأشار إلى "ارتياح الشعب العراقي للتعاون الحاصل بين البلدين وثقته ب​المانيا​ كبلد صديق وبصناعاتها ومنتجاتها" ، مشدداً على "أننا مع اي جهد يخدم استقرار المنطقة والعالم ، ونعمل على ذلك ونتواصل مع دول ​الاتحاد الاوروبي​ ، ونرسل الوفود والرسائل الى ​طهران​ و​واشنطن​ واوروبا في هذا الشأن" .