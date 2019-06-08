شكرا لقرائتكم خبر عن فساد أردوغان.. تقرير يكشف نهب حكومته 390 مليون ليرة من صندوق البطالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل نظام أردوغان، وحكومته فى تركيا الفشل الاقتصادى الكبير، والفساد فى العديد من الملفات والتى وصلت إلى نهب أموال صندوق البطالة التركية.
وطبقا لتقرير أعده نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض، إردوغان توبراك، كشف وجود عجز مالى كبير في صندوق تأمين البطالة، خلال أبريل الماضي، بلغ نحو 390 مليون ليرة.
التقرير ذكر إن دخل صندوق البطالة في شهر أبريل بلغ 3 مليارات و90 مليون ليرة، في حين وصلت نفقاته إلى 3 مليارات و480 مليون ليرة، بحسب صحيفة "هابردار" التركية، ويهدف صندوق البطالة على دعم رواتب العمال، بهدف منع أرباب العمل من فصلهم حال عدم تمكنهم من دفع رواتبهم، بسبب الأزمة الاقتصادية، وأشار التقرير إلى أن صندوق البطالة يشهد لأول مرة عجزًا على أساس شهرى عند المقارنة بين أرباحه ونفقاته.
ويبلغ عدد العاطلين عن العمل فى تركيا، حسب أرقام معهد الإحصاء التركى، 4 ملايين و730 ألف شخص، بينما أكد تقرير اقتصادى أعده مؤخرًا حزب الشعب الجمهورى، أن العدد يبلغ 8 ملايين و475 ألف شخص، والبطالة تتركز بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، ليصل المعدل إلى ما يقرب من 27%، مرتفعًا بنسبة 6.8% مقارنةً بالعام الماضى.
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