غدا .."أفريقية البرلمان "تناقش خطة الترويج لمصر بأفريقيا مع وزارة الآثار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الإفريقية برئاسة النائب طارق رضوان، غدا الأحد، اجتماعا لمناقشة خطة وزارة الآثار للترويج لمصر سياحياً فى إفريقيا، خاصة بعد تخفيض تذاكر دخول الأفارقة للمتاحف والمناطق الأثرية. Advertisements كانت وزارة الأثار، قد اتخذت قرارًا بتخفيض تذاكر دخول الأخوة الأفارقة للمتاحف والمناطق الأثرية المسموح بزيارتها لتوازى دخول المصريين، يأتى ذلك من وزارة الآثار كمشاركة منها في هذه الفاعلية التى من شأنها الترويج سياحيًا لمصر.

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