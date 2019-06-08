ظهور السراج بجانب قيادي في ”الجماعة الإسلامية المقاتلة“ يثير الجدل

أثار ظهور رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، بجانب القيادي في الجماعة الإسلامية المقاتلة صالح الدعيكي، خلال صلاة عيد الفطر في ساحة الشهداء في طرابلس، جدلًا حول علاقته بالتنظيمات المتطرفة، لاسيما أن الدعيكي مدرج في ”قوائم الإرهاب“ الصادرة عن البرلمان الليبي.

وشغل الدعيكي سابقًا منصب المسؤول العسكري في الجماعة المقاتلة، وحارب في أفغانستان التي سافر إليها في 1990 قبل أن يقبض عليه ويرحل إلى ليبيا عام 2005.

وأشار نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي إلى أن وجود صالح الدعيكي بجانب فايز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة المتحالف مع حكومة الوفاق، خالد المشري، ”يفضح علاقة رئيس حكومة الوفاق بالجماعات المتشدّدة“.

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واعتبر مراقبون أنّ ظهور السراج جنبًا إلى جنب مع الدعيكي، ”يعكس استمرار سطوة الإخوان على حكومة الوفاق، ويؤكّد طبيعة العلاقات بين السراج والجماعات المتشدّدة، وأرجعوا ذلك إلى الدعم الذي يحصل عليه بفعل هذه العلاقة من الخارج خاصة من قطر أو تركيا“.