القبض على طالب في بلغاريا بعد العثور على عبوات ناسفة بمنزله

ألقت شرطة بلغاريا القبض على طالب في المرحلة التعليمية الثانوية بعد العثور على عبوات ناسفة في منزله . وأوضح نائب المدعي العام البلغاري، إيفان جيشيف - حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم /السبت/ - أن شرطة مدينة /بلوفديف/، التي تعد ثان أكبر المدن في البلاد، أجروا عملية تفتيش بعد أن أبلغ أقارب الطالب (الذي يبلغ من العمر 16 عامًا) عن

ومن جهتهم، قال مسئولون إنهم اكتشفوا - خلال عملية التفتيش - العديد من العبوات الناسفة، من بينها ما يعرف بالقنبلة الأنبوبية وعبوة مليئة بـ 14 كيلو جرامات من المسامير، فضلًا عن علم تنظيم "داعش" الإرهابي ومطبوعات بها أفكار متشددة. أن شرطة مدينة /بلوفديف/، التي تعد ثان أكبر المدن في البلاد، أجروا عملية تفتيش بعد أن أبلغ أقارب الطالب (الذي يبلغ من العمر 16 عامًا) عنالعثور على محتويات قنبلة مصنوعة يدويًا.ومن جهتهم، قال مسئولون إنهم اكتشفوا - خلال عملية التفتيش - العديد من العبوات الناسفة، من بينها ما يعرف بالقنبلة الأنبوبية وعبوة مليئة بـ 14 كيلو جرامات من المسامير، فضلًا عن علم تنظيم "داعش" الإرهابي ومطبوعات بها أفكار متشددة.

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