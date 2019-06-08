موقع عبري: السعودية تشكل الخطر الحقيقي على إسرائيل بعد 10 سنوات لهذه الأسباب

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يونيو 2019 08:26 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قال موقع إخباري عبري إن إسرائيل تشعر بان الخطر الحقيقي عليها ياتي من السعودية، فيما اكد الموقع ان تل ابيب يسودها القلق والتوتر من البرنامج النووي السعودي.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري “نتسيف نت” مساء الجمعة، أن إسرائيل يعتريها القلق والتوتر من البرنامج النووي السعودي، وبرنامج الصواريخ الباليستية المتطور، الذي يدخل ضمن خطة المملكة السعودية للعام 2030.

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري بأن المسؤولين الاستخباراتيين في إسرائيل قد أعربوا عن قلقهم من تلك الخطوة السعودية، التي يعتقدون أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يغض الطرف عنها.

ونقل الموقع الاستخباراتي العبري على لسان المسؤولين الاستخباراتيين الإسرائيليين أن بلادهم ربما تعتبر السعودية الخطر الحقيقي عليهم خلال العقد المقبل.

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وكانت شبكة “سي إن إن” الأمريكية كشفت إن إدارة الرئيس دونالد ترامب حصلت على معلومات استخباراتية تفيد بتنفيذ السعودية برنامجا صاروخيا بمساعدة الصين، تعمدت إخفاءها عن الكونغرس.

جاء ذلك وفق ما أوردته الشبكة الأمريكية، الخميس، عن ثلاثة مصادر مطلعة لم تسمّها.

ونقلت الشبكة عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها “إن السعودية كثفت العمل في برنامج الصواريخ الباليستية بالتعاون مع الصين”.

وأشارت الشبكة أن “لدى الاستخبارات الأمريكية معلوماتٍ سريةً تشير إلى أن السعودية وسعت البنى التحتية للتكنولوجيا والصواريخ الباليستية من خلال صفقات مع الصين”.

ولفت الشبكة إلى عدم إثارة الإدارة الأمريكية للموضوع؛ ما قد يؤشر على “عدم اعتراضها على الخطوة السعودية”، خاصة في ظل توتر العلاقات مع إيران، منافسة المملكة في المنطقة.