كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس أريتريا يلتقي السيسي في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس أريتريا أسايس أفورقي مباحثات ثنائية السبت في القاهرة تناولت خطط تنمية مشتركة بين البلدين وأمن المنطقة، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وقال البيان "استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس أسايس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، والذي يقوم بزيارة رسمية لمصر".

وأكد السيسي، وفقاً للبيان، أهمية تذليل العقبات بين الجانبين في ما يتعلق بمشاريع التنمية "لا سيما في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والتجارة والاستثمار والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية".