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الحركة الاحتجاجية بالسودان تدعو لعصيان مدني اعتباراً من الأحد

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحركة الاحتجاجية بالسودان تدعو لعصيان مدني اعتباراً من الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

السبت 08/يونيو/2019 - 07:58 م

الحركة الاحتجاجية بالسودان تدعو لعصيان مدني اعتباراً من الأحد
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وكالات

 

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دعت الحركة الاحتجاجية في السودان إلى "عصيان مدني" اعتباراً من يوم الأحد على أن يستمر حتى تسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة لحكومة مدنية.
وأعلن تجمّع المهنيين السودانيين الذي أطلق الحركة الاحتجاجية في السودان "العصيان المدني" اعتبارا من يوم الأحد على ألّا ينتهي إلا بقيام حكومة مدنية بإذاعة "إعلان بيان تسلم السلطة" عبر التلفزيون السوداني.
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