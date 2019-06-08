كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فتح" تحذر من خطورة تصريحات السفير الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، من مخاطر تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان على "أمن واستقرار المنطقة، معتبرة إياها "نسف كامل لعملية السلام وللجهود التي بذلها واستثمر بها العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية".

وقالت الحركة في بيان، إن تصريحات فريدمان "محاولة القفز عن القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام وهي محاولات بائسة لن تجلب السلام والأمن لأحد".

ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حفظ واحترام القانون الدولي، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لن تقبل بأي حل أو صفقة لا تلبي الحقوق الأساسية ولا تقود لمبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم تصريحات فريدمان لصحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية قال فيها، إن "من حق إسرائيل أن تضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية إليها، وليس كافة الأراضي، ملقيا اللوم على الجمود الحاصل في عملية السلام مع إسرائيل على السلطة الفلسطينية.