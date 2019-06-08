كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بيلوسي" تنتقد قرارات ترامب حول المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، عن استيائها من الاتفاق الذي تم بين الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب والمكسيك، وبموجبه سوف يتخلى ترامب عن خطط فرض رسوم جمركية على

المكسيك، بعد أن وعدت الأخيرة باتخاذ خطوات جديدة لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

وأصدرت رئيسة مجلس النواب بيانا، صباح اليوم، تقول فيه إن ترامب قوض الدور القيادي الأمريكي البارز في

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العالم" بسحب التهديد بفرض رسوم جمركية على المكسيك.

وقالت بيلوسي المنتمية للحزب الديمقراطي: "نشعر بخيبة أمل شديدة جراء توسيع الإدارة سياستها الفاشلة

(المسماة) البقاء في المكسيك التي تنتهك حقوق طالبي اللجوء بموجب القانون الأمريكي وفشلها للتصدي

للأسباب الجذرية للهجرة من أمريكا الوسطى"، مضيفة أن التهديدات ونوبات الغضب ليست طريقة للتفاوض

حول السياسة الخارجية "، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج.