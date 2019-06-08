كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تغلق 547 مطعم لمخالفتها المبادئ الإسلامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال رئيس الشرطة في العاصمة، حسين رحيمي، إن قوات الأمن "تعاملت مع أصحاب مطاعم ومقاهي تتنافى مع الأخلاق (...) وأغلقت 547 مؤسسة، وأوقفت 11 شخصا"، مضيفا أن "الشرطة تسهر بشكل دائم على ضمان احترام القوانين الإسلامية".
وذكرت وكالة أنباء فارس أن حملة التوقيفات هذه جرت خلال الأيام العشرة الماضية، ضمن عملية مكافحة "الإعلانات غير الملائمة على الإنترنت"، واستخدام "الموسيقى غير الشرعية"، و"التحريض على الفسق".
من جهتها، خصصت السلطات القضائية في إيران رقما هاتفيا يسمح للمواطنين بالتبليغ عن "التصرفات غير الأخلاقية" المرتكبة في الأماكن العامة، عبر إرسال رسائل نصية قصيرة.