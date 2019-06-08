كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عريقات" يندد بتصريح ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ندد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم السبت، بتصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، التي اعتبر فيها ضم أجزاء من الضفة الغربية، "حق لإسرائيل".

وقال عريقات في تغريدة على "تويتر"، إن رؤيتهم تستند إلى حق إسرائيل في ضم الأراضي المحتلة، جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم تصريحات فريدمان لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، زعم فيها، أن "من حق إسرائيل أن تضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية إليها، وليس كافة الأراضي"، ملقياً اللوم على الجمود الحاصل في عملية السلام مع إسرائيل على السلطة الفلسطينية.

ورفض فريدمان، توضيح الرد الأمريكي حال تنفيذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة لسيادة إسرائيل.