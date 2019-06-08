كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عريقات" يندد بتصريح ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم تصريحات فريدمان لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، زعم فيها، أن "من حق إسرائيل أن تضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية إليها، وليس كافة الأراضي"، ملقياً اللوم على الجمود الحاصل في عملية السلام مع إسرائيل على السلطة الفلسطينية.
ورفض فريدمان، توضيح الرد الأمريكي حال تنفيذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة لسيادة إسرائيل.
يشار إلى أن الفلسطينيين أوقفوا اتصالاتهم السياسية مع الإدارة الأمريكية منذ اعترافها في ديسمبر2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل، ويطالبون منذ ذلك الوقت بآلية دولية متعددة الأطراف لرعاية مفاوضات السلام مع إسرائيل.