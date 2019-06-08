كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان وروحاني يؤكدان تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني، حسن روحاني، جرى خلاله التأكيد على تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن روحاني أكد إرادة طهران لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين واستخدام العملة الوطنية للجانبين.

وأعرب الرئيس الإيراني عن أسفه لاستمرار اراقة الدماء وقتل المواطنين في مناطق كالسودان وليبيا واليمن وأفغانستان.

Advertisements

ولفت إلى أن إيران وتركيا جنبا إلى جنب وبالتعاون مع سائر الدول الشقيقة والصديقة، يمكنهما إنهاء هذه الوتيرة المؤسفة والخطيرة، وأن يساهما في تسوية قضايا المنطقة ومشكلاتها والعالم الإسلامي جيدا.

من جانبه، قال أردوغان إن تركيا وإيران بلدان صديقان وشقيقان في المنطقة، وأن تنمية العلاقات والتعاون بينهما سيصب في مصلحة الشعبين والمنطقة.

كما أكد الرئيس التركي ضرورة بذل الجهود لتطوير العلاقات والتعاون الشامل بين طهران وأنقرة في مختلف المجالات وخاصة التجارية والاقتصادية واستخدام العملة الوطنية في التبادل التجاري الثنائي.