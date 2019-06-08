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في حادث مؤلم شهدته منطقة ليساسفة بالدار البيضاء، أصيبت امرأة إصابات بليغية في وجهها، تسببت في اقتلاع أسنانها.
وأقدم مجهول على رشق سيارة أجرة كبيرة بالحجارة، بمدينة البيضاء، مما تسبب في إصابة السيدة التي كانت بداخل سيارة الأجرة، بحسب ما نشرته صفحات فايسبوكية.
وتسبب الحادث في حالة هلع، وتدخلت مصالح الأمن، وفتحت تحقيقا في الحادث تحت إشراف النيابة العامة، بينما نقلت سيارة الإسعاف المصابة إلى المستعجلات.
كانت هذه تفاصيل خبر مجهول يهاجم طاكسي كبير بالحجارة ويتسبب في “سقوط” أسنان سيدة-صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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