في تصريح طريف وغريب من المدرب البرتغالي ماوريسيو بوكيتينيو، مدرب فريق توتنهام الإنجليزي، لوسائل إعلام بريطانية، أقر هذا الأخير بأنه يمنع منذ أزيد من سنتين زوجته من حضور مباريات الفريق، لذلك فإنه لا يظهر معها في الفترة الأخيرة.
وأكد بوكيتينيو، بأن قرار منع زوجته، جاء لأن “فريقه يخسر مبارياته كلما حضرت للملعب”، لذلك طلب منها عدم الحضور للمباريات.
وأوضح المدرب نفسه، الذي قاد فريقه توتنهام لنهائي عصبة الأبطال الأروبية هذا الموسم، بأن زوجته عارفة جيدا بكرة القدم، ودائما ما تنتقده بعد كل مباراة، وتناقش اختياراته.
كانت هذه تفاصيل خبر غريب وطريف.. مدرب توتنهام يكشف سبب منع زوجته من الحضور للمباريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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