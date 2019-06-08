أكادير: توقيف شخصين بحوزتهما مئات الأجهزة المعلوماتية المتطورة معدة للغش في الامتحانات المدرسية

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تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الجمعة 07 يونيو الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج أجهزة معلوماتية متطورة تستخدم في الغش في الامتحانات المدرسية.
وجرى توقيف المشتبه فيهما في أعقاب توقيف مصالح الأمن لأحد الأشخاص بمدينة تيزنيت، نهاية الأسبوع المنصرم، وبحوزته كميات من البضائع المهربة الخاضعة لإثبات الأصل، عبارة عن أجهزة إلكترونية من ضمنها أجهزة اتصال محمولة مهربة من الخارج تستعمل في الغش المدرسي، حيث تبين أن المشتبه فيهما متورطان في حيازة وترويج جزء من هذه البضائع.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز معدات إلكترونية متطورة بحوزة المشتبه فيهما، وهي عبارة عن 160 سماعة لاسلكية من مختلف الأصناف، بالإضافة إلى أثني عشر قلما وتسعة حافظات أوراق موصولة بأجهزة اتصال لاسلكية، وكذا 590 بطارية صغيرة الحجم، و20 شريحة اتصال خاصة بالهواتف المحمولة، فضلا عن مبالغ مالية وهواتف نقالة ووثائق شخصية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مصدر المعدات المحجوزة وكذا جميع الامتدادات المحتملة لهذه القضية، التي تندرج في إطار العمليات الاستباقية التي تقوم بها مصالح الأمن الوطني في سياق تدعيم الشفافية في امتحانات الباكالوريا والاختبارات الجامعية.
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