رسميا.. إسبانيا والبرتغال يعلنان الشروع في ملف مشترك لتنظيم “مونديال” 2030.. دون ذكر المغرب!

أكد الاتحاد الإسباني لكرة للقدم، شروعه رسميا في التحضير لمشروع مشترك مع نظيره البرتغالي، من أجل إعداد ملف مشترك لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، والمنافسة على احتضانه للمرة الأولى بين البلدين الإيبريين، دون ذكر المغرب، الذي ارتبط هو الآخر بهذا الملف المشترك.

وأصدر الاتحاد الإسباني للعبة، اليوم السبت، بلاغا رسميا على موقعه الرسمي، يؤكد فيه الشروع بشكل رسمي في إعداد هذا الملف المشترك، وذلك من خلال مفاوضات ثنائية رسمية، انخرط فيها اتحاد البلدين، بالإضافة إلى حكومتهما.

وجاء في البلاغ ذاته، أنه ” بعد مجموعة من الاجتماعات بين مسؤولين في الاتحادين المحليين لكرة القدم، تم الاتفاق رسميا على الإعداد المعمق لملف مشترك من أجل استضافة نهائيات كأس العالم 2030″.

وأكد البلاغ ذاته، أن ” حكومة البلدين تتابعان بشكل تام هذا المشروع، الذي من شأنه أن يساهم في تطور البلدين”.

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ولم يذكر البلاغ المغرب، الذي ارتبط بشكل كبير بهذا الملف، والذي من المرتقب أن يكون هو الأول من نوعه، الذي يجمعه بلدان من قارتين مختلفتين.

وفي نونبر من العام الماضي، قدم رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، مقترحا للحكومة المغربية من أجل المشاركة في هذا الملف الثلاثي، غير أن معارضة ألكسندر سيفيرين، رئيس الاتحاد الأروبي لكرة القدم، قد تحول دون تحقيق هذا الحلم.