غريزمان: أعرف أين سألعب في الموسم القادم!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، أنطوان غريزمان، يفضل عدم الكشف عن وجهته القادمة بعدما أعلن رحيله عن صفوف فريقه مع نهاية الموسم المنقضي.

وذكر النجم الفرنسي، غريزمان، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه لا يريد الكشف عن مستقبله، لكن الشيء الوحيد المؤكد هو عدم استمراره في أتلتيكو مدريد، مشيرًا إلى أنه حسم وجهته المقبلة.

وتابع غريزمان الذي سيلعب مع منتخب بلاده أمام تركيا، اليوم السبت، في تصفيات أمم أوروبا "هذه المرة، أعرف أين سألعب في الموسم المقبل".

Advertisements

وأضاف مازحًا "أعلم أيضًا أين سألعب في غضون سبع سنوات.. يمكن أن أكشف هذا، في ميامي".

ولا يستطيع غريزمان الإفصاح عن مستقبله، في ظل عدم حسم موقفه حتى الآن، حيث يحتاج النادي الراغب في الحصول على خدماته لدفع 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في تموز/يوليو المقبل.

ويعتبر برشلونة الأقرب للتعاقد مع غريزمان، في ظل التقارير العديدة التي ربطت اللاعب بالنادي الكاتالوني.