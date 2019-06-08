برشلونة يستهدف إبرام صفقة صعبة من بايرن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني يخطط لإبرام صفقة من العيار الثقيل من بايرن ميونخ الألماني خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وقالت صحيفة "سبورت" الكاتالونية، إن الظهير البرتغالي نيلسون سيميدو بات على مشارف الرحيل عن ملعب كامب نو هذا الصيف.

وأفادت الصحيفة بأن البارسا وضع عينه على جوشوا كيميتش، ظهير بايرن ميونخ الألماني، لتعويض رحيل سيميدو.

ورغم ذلك، أكدت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية أن فرص برشلونة في الظفر بتوقيع صاحب الـ24 عامًا تبدو صعبة للغاية.

وعللت ذلك بأن الدولي الألماني يعد ركيزة أساسية في تشكيلة الفريق البافاري، فضلًا عن أن هدفه الرئيسي هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بقميص البايرن.