اصابة طفل ورجل بحادث سير في الموصل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حادث سير وقع بالقرب من سايلو بازوايا، مساء اليوم بسبب الزحام الناتج عن تجمع سيارات الحنطة والشعير على جانبي الطريق أمام السايلو".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحادث أسفر عن إصابة طفل حالته حرجة إضافة إلى رجل كبير السن".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، وتعود اسباب اغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحادث أسفر عن إصابة طفل حالته حرجة إضافة إلى رجل كبير السن".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، وتعود اسباب اغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.
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