إيفرا يطالب بسجن كرستيانو رونالدو

2019-06-08 | 19:32
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تفاعل باتريس إيفرا لاعب يوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق، مع هاتريك البرتغالي كريستيانو رونالدو في منتخب سويسرا بنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.
كريستيانو قاد البرتغال للفوز على سويسرا بثلاثية مقابل هدف، بعدما سجل أهداف أبطال أوروبا، وقادهم للنهائي وملاقاة هولندا يوم الأحد المقبل.
ونشرت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية، تعليق باتريس إيفرا الذي تفاعل مع هاتريك زميله السابق في مانشستر يونايتد قائلًا: "ما فعله كريستيانو رونالدو في سويسرا يستحق العقوبة بالسجن".
إيفرا زامل كريستيانو من قبل مع مانشستر يونايتد، قبل أن يرحل رونالدو إلى ريال مدريد في 2009.
ونشرت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية، تعليق باتريس إيفرا الذي تفاعل مع هاتريك زميله السابق في مانشستر يونايتد قائلًا: "ما فعله كريستيانو رونالدو في سويسرا يستحق العقوبة بالسجن".
إيفرا زامل كريستيانو من قبل مع مانشستر يونايتد، قبل أن يرحل رونالدو إلى ريال مدريد في 2009.
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