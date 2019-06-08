إيفرا يطالب بسجن كرستيانو رونالدو

كريستيانو قاد البرتغال للفوز على سويسرا بثلاثية مقابل هدف، بعدما سجل أهداف أبطال أوروبا، وقادهم للنهائي وملاقاة هولندا يوم الأحد المقبل.

ونشرت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية، تعليق باتريس إيفرا الذي تفاعل مع هاتريك زميله السابق في مانشستر يونايتد قائلًا: "ما فعله كريستيانو رونالدو في سويسرا يستحق العقوبة بالسجن".

