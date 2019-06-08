الصافرة العراقية حاضرة في تصفيات يورو 2020

الحكيم ولد في 15 نيسان 1985 وهو حكم كرة القدم ولد في العراق، وأنتقل إلى السويد مع عائلته عندما كان يبلغ من العمر ثماني سنوات وأستقر في كوبينغ، ولا يزال يقيم فيها، أصبح حكماً محترفاً في عام 2008 وكان حكماً في الدوري السويدي الممتاز منذ عام 2012.



وتشير نتيجة اللقاء الى تقدم المنتخب الروسي باربعة اهداف دون رد بعد انتهاء الشوط الاول، حيث اشهر الحكيم بطاقة صفراء واحدة كانت من نصيب لاعب سان مارينو، دانيلو رينالدي في الدقيقة 12.



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