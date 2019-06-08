اعتقال متهمين باغتصاب وقتل فتاة في دهوك

وأضاف أن "شرطة دهوك أكدت بأن الضحية تعرضت للإغتصاب قبل الشروع بقتلها".
وكانت شرطة دهوك قد اعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، العثور على جثة فتاة، تبلغ من العمر ١٠ أعوام في ملعب دهوك كانت قد خرجت من منزلها وفقدت منذ ثلاثة ايام.
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