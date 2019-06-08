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اعتقال متهمين باغتصاب وقتل فتاة في دهوك

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم إلقاء القبض على شخصين متهمين بحادث إغتصاب وقتل فتاة من أهالي مدينة دهوك".

وأضاف أن "شرطة دهوك أكدت بأن الضحية تعرضت للإغتصاب قبل الشروع بقتلها".

وكانت شرطة دهوك قد اعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، العثور على جثة فتاة، تبلغ من العمر ١٠ أعوام في ملعب دهوك كانت قد خرجت من منزلها وفقدت منذ ثلاثة ايام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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