اعتقال متهمين باغتصاب وقتل فتاة في دهوك

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم إلقاء القبض على شخصين متهمين بحادث إغتصاب وقتل فتاة من أهالي مدينة دهوك".

وأضاف أن "شرطة دهوك أكدت بأن الضحية تعرضت للإغتصاب قبل الشروع بقتلها".

وكانت شرطة دهوك قد اعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، العثور على جثة فتاة، تبلغ من العمر ١٠ أعوام في ملعب دهوك كانت قد خرجت من منزلها وفقدت منذ ثلاثة ايام.

