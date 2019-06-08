التربية تعلن دخول 650 الف طالب لاداء امتحانات المرحلة المتوسطة الثلاثاء المقبل

وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الوزارة انهت كافة المستلزمات اللوجستية الخاصة بالامتحانات النهائية للمرحلة المتوسطة التي سيدخل بها نحو 650 ألف طالب وطالبة من مختلف محافظات البلاد، حيث تمثلت بالملاكات والقاعات التي تسعى من خلالها ضمان إجراء العملية الامتحانية بانسيابية ونجاح تام بعيدا عن المعوقات او المشاكل".



ولفتت الوزارة، الى "توجيه مدراء المراكز الامتحانية في جميع المديريات التابعة لها بضرورة الالتزام بالتعليمات الوزارية لتلافي الوقوع في اخطاء تنعكس سلبا على العملية الامتحانية والتي تتعلق بواجبات مدير المركز الامتحاني والمراقب المشرف وكيفية التعامل مع المغلفات واستلامها والية التعامل مع الدفتر الأمتحاني الخاص بالطالب".



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