الانواء الجوية: تساقط زخات مطر خفيفة مساء اليوم

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "طقس المنطقة الوسطى سيكون صحواً إلى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة ليلاً في الاقسام الغربية منها وارتفاع في درجات الحرارة قليلاً مع رياح معتدلة السرعة ".وأضافت أن "طقس المنطقة الشمالية سوف يكون غائم جزئي الى غائم وفرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة ليلاً مع ارتفاع في درجات الحرارة قليلاً"، مؤكدة أن "الرياح ستكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية طقسها صحو مع قطع من الغيوم، ولا تغير بدرجات الحرارة والرياح معتدلة السرعة".

وأوضحت الهيئة أنه "فيما يخص اليومين المقبلين سيكون طقس المنطقة الوسطى والشمالية مقارب لهذا اليوم، من حيث الطقس ومتغيرات درجات الحرارة والمنطقة الجنوبية ولا تغيير في درجات الحرارة ".



يشار إلى ان العاصمة بغداد سجلت اليوم، درجة حرارة عظمى 46 د م، فيما بلغت درجة الحرارة في البصرة 50 د م.