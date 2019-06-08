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رفع الكتل الكونكريتية من محيط مقر تابع للحشد وسط بغداد

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وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "باشرت وقيادة عمليات بغداد برفع الكتل الكونكريتية من محيط الدائرة الهندسية التابعة لهيئة الحشد الشعبي ضمن شارع السدة في منطقة الكرادة وسط بغداد ".

وأضافت أن "كوادر بلدية الكرادة باشرت بحملة لتنظيف وتأهيل الموقع".

يذكر أن بغداد تشهد منذ فترة اعادة افتتاح العديد من الشوارع المغلقة قبل سنوات لدواع أمنية ورفع الحواجز الكونكريتية عنها، الأمر الذي بات ينعكس إيجاباً على حركة السير.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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