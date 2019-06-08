أفورقي: نقدر دور مصر في استقرار القرن الأفريقي

أشاد أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، بدور مصر المحوري على صعيد دفع عملية التنمية وصون السلم والأمن بالقارة الأفريقية عموما، وفي منطقة القرن الأفريقي على وجه الخصوص، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن أفورقي أكد خلال لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، السبت، أهمية المواقف المصرية لتحقيق الاستقرار في القرن الأفريقي.







وقال إن الرئيس الإريتري شدد على دعم مصر لإريتريا خلال المرحلة الماضية، وصولاً إلى رفع العقوبات الدولية مؤخراً عن أسمرا عقب المصالحة التي تمت مع دول الجوار.



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وأضاف راضي أن السيسي أكد خلال اللقاء حرص مصر على استمرار هذه العلاقات بنفس التميز والقوة، وكذلك ترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتى المجالات وإرساء شراكة مستدامة بين البلدين على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى التنسيق الحثيث فيما يخص قضايا المنطقة والقارة الأفريقية بشكل عام، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.





وأكد الرئيس المصري أهمية المضي قدماً في بلورة خطط محددة لتطوير مشروعات التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف القطاعات وتذليل كافة العقبات في هذا الصدد، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والتجارة والاستثمار والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، إلى جانب تكثيف برامج الدعم الفني المقدمة إلى الجانب الإريتري من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن اللقاء تطرق إلى آخر المستجدات والتطورات الإقليمية، واتفق الجانبان على الاستمرار في التنسيق والتشاور المكثف بينهما إزاء كافة تلك التطورات، خاصة فيما يتعلق بملفات القرن الأفريقي والسودان والصومال ومياه النيل وأمن البحر الأحمر، تدعيماً للأمن والاستقرار بالمنطقة.



