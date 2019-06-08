شكرا لقرائتكم خبر عن قناص حوثي يقتل امرأة ويصيب أخرى في تعز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

قتلت امرأة وأصيبت أخرى برصاص قناص من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في منطقة عصيفرة شمال مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.

وبحسب مصدر محلي، فإن قناصاً من مليشيا الحوثي استهدف المدنيتين أثناء عملهما في جمع الأعشاب في حي المفتش بمنطقة عصيفرة، ما أسفر عن مقتل إحداهما وإصابة الأخرى وهي بحالة حرجة.

وقُتل ثمانية مدنيين خلال أيام العيد، برصاص مليشيا الحوثي، خمسة منهم في حي المفتش بمنطقة عصيفرة، إضافة إلى طفل في حي صالة، ومدنيين اثنين بمديرية المسراخ.