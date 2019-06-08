الاقمار الصناعية العربية تمنع التعاقد مع القنوات الايرانية وتمنعها من التواجد في المدار العربي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت مصادر مطلعة لـ "مكة" عن اتفاق موحد بين شركات الأقمار الصناعية لإيقاف جميع التعاقدات مع القنوات ووسائل الإعلام الإيرانية في المنطقة مهما كانت الظروف والمغريات.

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ياتي ذلك بعد اتفاق الزعماء العرب على بند بحظر القنوات الإيرانية كافة، أو تلك التي تمولها في الأقمار الصناعية العربية، وإيقاف شركة النايل سات ثلاث قنوات منها، بحسب معلومات حصلت عليها مكة.

وبحسب مصدر خاص في إحدى أكبر شركات الأقمار الصناعية بالمنطقة، فقد تلقت تأكيدا على تلك الخطوات.

وكشف المصدر بالقول "هناك اتجاه لمواجهة الغزو الإيراني الفكري برصد أعداد القنوات الممولة منها على شركتنا وغيرها من الأقمار بالعربية، ومنع تلك المحطات من الوجود في مدار البث لهذه الأقمار، وإيقاف أي تعاقدات جديدة معها، حفاظا على الوطن العربي من أي انقسامات وإشاعات تبثها تلك المحطات، وبما يأتي أحيانا كثيرة بإهانات لبعض الدول الشقيقة".