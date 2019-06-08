"كيف تتخلص من اكتئاب امتحانات الثانوية العامة؟".. طبيب نفسي يجيب​

حالة من القلق والتوتر تسيطر على طلاب الثانوية العامة مع حلول الامتحانات، منهم من يدخل في نوبات اكتئاب تصل لمحاولات الانتحار للهروب من "شبح امتحانات الثانوية العامة".
وأوضح الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي أن القلق سمة أساسية لدى طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحانات في هذه الأيام، لكن هذا القلق لابد أن يكون محدود وفي إطار المعقول لأنه إذا زاد عن الحد سوف يضيع الطلاب، ويدخلهم في مرحلة الاكتئاب المرتبط بالمستقبل الذي يدفع بعضهم إلى الانتحار.
وقال "فرويز" في تصريحات لـ"الوطن" إنه لابد من الاستعداد النفسي والدعم من قبل...
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