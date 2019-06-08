حكومة الصين تحد من صادراتها التكنولوجية إلى الولايات المتحدة

ذكرت وكالة "رويترز" أن "وسائل إعلام صينية أفادت بأن حكومة بكين تستعد للحد من صادراتها التكنولوجيا إلى ​الولايات المتحدة​. وتشير تلك الإجراءات في حال تطبيقها إلى أن بكين ترد على القيود التي فرضتها ​واشنطن​ على شركة "​هواوي​ تكنولوجيز" ​الصين​ية، بسبب ما وصفته بقضايا تتعلق بالأمن القومي".

وأكّد رئيس تحرير صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية هو شي جين أن الصين "تبني آلية إدارة لحماية تكنولوجياتها الأساسية"، موضحًا أن "هذه خطوة رئيسية لتحسين نظامها، كما أنها خطوة لمواجهة الحملة الأميركية، وما إن تطبق فسوف تكون بعض صادرات التكنولوجيا إلى الولايات المتحدة خاضعة للتحكم".

بدورها ذكرت وكالة أنباء الصين ​الجديدة​ الرسمية "شينخوا" أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تدرس تأسيس "نظام قوائم لإدارة أمن التكنولوجيا القومي".

يذكر أن تلك التصريحات تأتي بعد أسابيع من إدراج واشنطن شركة صناعة معدات الشبكات و​الهواتف الذكية​ "هواوي" في قائمتها السوداء، وحظرت على الشركات الأميركية مدها بالسلع والخدمات.

وأعلنت بكين عقب ذلك، أنها ستنشر قائمتها الخاصة للكيانات الأجنبية "التي لا يمكن الوثوق بها"، ملمحة إلى أنها ستقلص إمداداتها من المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة.