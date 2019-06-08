وزير خارجية ألمانيا يجدد التزام بلاده بدعم العراق في المجالات كافة

أكّد وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​، خلال زيارة قام بها للرئيس ​العراق​ي ​برهم صالح​ في ​بغداد​، التزام بلاده بدعم العراق في جميع المجالات، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين.

من جهته، شدّد الرئيس صالح على "أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، واستثمار الفرص المتاحة لتوطيد التعاون الثنائي تحقيقاً للمصالح المشتركة، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية والصناعية، مشيداً بجهود ​التحالف الدولي​ في دعم العراق بمختلف المجالات ومساندة ​ألمانيا​ للشعب العراقي، خاصة في مجال إعادة النازحين وتقديم المساعدة لهم".

كما لفت صالح إلى أن "العراق جزء أساسي من عمقه العربي والإسلامي، ولا يمكنه التخلي عن مسؤوليات هذا الدور وفق مبدأ المصالح المتبادلة والمتشاركة في تحقيق الأمن والسلم بالمنطقة".

واعتبر صالح أن "العراق سيواصل مساعيه لتوحيد الجهود الرامية لاعتماد لغة الحوار البنّاء، والابتعاد عن منطق التدخل في شؤون الدول"، مؤكدًا "أهمية دور ألمانيا في دعم جهود تحقيق السلام وتخفيف حدة التوتر في المنطقة حتى تنعم شعوبها بمستقبل افضل ومزدهر".

وكان وزير الخارجية الألماني قد وصل إلى بغداد صباح اليوم، في إطار جولة شرق أوسطية تستغرق أربعة أيام بدأها أمس الجمعة بزيارة ​الأردن​، وتتواصل بزيارة ​الإمارات​ وإيران.