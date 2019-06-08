وزارة الدفاع التركية تعلن عن تحييد إرهابيين اثنين جنوب شرقي البلاد

أكّدت ​وزارة الدفاع التركية​ أن "​قوات الأمن​ نفذت عملية مدعومة بسلاح الجو في منطقة "ليجة" بولاية "ديار بكر" جنوب شرق، وتمكنت من تحييد إرهابيين اثنين من منظمة "بي كا كا"، أحدهما مدرج على القائمة الرمادية للمطلوبين لدى ​وزارة الداخلية​".

وأضافت الوزارة أن "سلاح الجو التركي نفّذ غارات على أهداف تابعة للمنظمة في مناطق "هاكورك"، و"الزاب"، و"أفاشين"، و"باسيان"، شمالي ​العراق​"، بحسب بيان منفصل نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن "الغارات أسفرت عن تدمير تحصينات ومخابئ وأسلحة تابعة للإرهابيين في المناطق المذكورة".

يذكر أن الوزارة التركية تصنف الإرهابيين المطلوبين ضمن 5 قوائم أخطرها الحمراء تليها الزرقاء ثم الخضراء فالبرتقالية وأخيرًا القائمة الرمادية.