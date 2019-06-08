وزارة الدفاع التركية تعلن عن تحييد إرهابيين اثنين جنوب شرقي البلاد

أكّدت وزارة الدفاع التركية أن "قوات الأمن نفذت عملية مدعومة بسلاح الجو في منطقة "ليجة" بولاية "ديار بكر" جنوب شرق، وتمكنت من تحييد إرهابيين اثنين من منظمة "بي كا كا"، أحدهما مدرج على القائمة الرمادية للمطلوبين لدى وزارة الداخلية".
وأضافت الوزارة أن "سلاح الجو التركي نفّذ غارات على أهداف تابعة للمنظمة في مناطق "هاكورك"، و"الزاب"، و"أفاشين"، و"باسيان"، شمالي العراق"، بحسب بيان منفصل نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت أن "الغارات أسفرت عن تدمير تحصينات ومخابئ وأسلحة تابعة للإرهابيين في المناطق المذكورة".
يذكر أن الوزارة التركية تصنف الإرهابيين المطلوبين ضمن 5 قوائم أخطرها الحمراء تليها الزرقاء ثم الخضراء فالبرتقالية وأخيرًا القائمة الرمادية.
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