"أنصار الله" تعلن السيطرة على مواقع عسكرية قبالة جبل قيس

أعلنت جماعة "​أنصار الله​" ​الحوثيون​ عن سيطرة مسلحيها على مواقع تتمركز فيها قوات يمنية قبالة جبل قيس بقطاع ​جيزان​ جنوب غربي ​السعودية​ بعد تنفيذ عملية هجومية على المواقع".

وذكرت قناة "المسيرة" أن ​الحوثيين​ صدوا هجومًا شنته قوات يمنية قبالة أبواب الحديد في عسير استمر 5 ساعات بإسناد مروحيات أباتشي تابعة للتحالف العربي.

وأشارت إلى صد هجوم آخر لقوات يمنية سانده طيران التحالف قبالة منفذ علب الحدودي الدولي في عسير.

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يذكر أنه تتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين ​الجيش اليمني​ التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني ​عبد ربه منصور هادي​ لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني من العام 2015.

وتجدر الإشارة إلى أنه بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب ​الأمم المتحدة​، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.