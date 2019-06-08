حمد بن جاسم: إنهاء الحرب في اليمن فرصة كبيرة لتغيير السعودية

أكد رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني أن "بإمكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تغيير المملكة نحو الأفضل إلا أن ذلك لن يحدث ما لم تكن هناك مصالحة في الجنوب السعودي. عليه إنهاء هذه الحرب غير الضرورية في اليمن ومحاولة إطلاق مشاورات مباشرة مع الإيرانيين لتسوية القضية في سوريا".
وأوضح بن جاسم موقف بلاده بشأن إيران، قائلًا إن "الدوحة لا تدعم سياسات طهران في المنطقة، لكن إيران لم تلحق أي ضرر بها، ولا تستطيع قطر مواجهة طهران في وقت تتشاركان معا حقول النفط والغاز
وتابع متسائلًا بشأن ما إذا كان "على قطر القيام بالانتحار وإعلان إيران عدوا لها تلبية لمطالب السعوديين"، وخاصة أن إيران هي الممر الوحيد إلى العالم.
ولفت الى أن "إذا كنا نسعى للسلام مع إسرائيل لماذا لا نسعى أيضا للسلام مع إيران؟ لماذا لا نجلس مع كليهما لتسوية مشاكلنا؟ لا نتقاتل مع السعوديين على القيادة ونريد السعودية أن تكون زعيمة في المنطقة.. ولكن عليهم أن يكونوا منصفين واحترام الآخرين".
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