مسؤول ايراني: اميركا تعلم جيدا أن قطاع البتروكيمياويات الايراني لن يتأثر بالحظر

كشف المدير الاسبق للشركة الوطنية الايرانية للصناعات البتروكيمياوية عبد الحسين بيات ان "اميركا تعلم جيدا أن قطاع البتروكيمياويات الايراني لن يتأثر بالحظر الجديد"، مشيراً إلى "الحظر الاميركي الجديد على قطاع البتروكيمياويات الايراني، إن هذا القطاع الصناعي لايتاثر بالحظر ليس في ايران فحسب بل في اي بلد في العالم".
ولفت الى "مرحلة الحظر على هذا القطاع سابقاً"، موضحاً أن "ايران كانت تصدر منتجاتها من البتروكيمياويات رغم الحظر وتجاوزت الصعوبات في تلك المرحلة وتستطيع الآن ايضا مواصلة التصدير".
ونوه الى ان "القطاع الخاص هو الذي يضطلع بانتاج وتسويق البتروكيمياويات في ايران والتجارب السابقة المكتسبة من قبل هذا القطاع تدلل على إمكانية الصادرات والتسويق رغم الحظر دون أية عقبات".
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