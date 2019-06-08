ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن "​مناورات​ "بالتوبس 2019" العسكرية السنوية الواسعة لحلف ​حلف شمال الأطلسي​ (ناتو)، ستنطلق الأحد في بحر البلطيق، بمشاركة 18 دولة من الحلف وشركائه". وكشفت الوكالة أن "المناورات ستنطلق تحت إدارة ​الولايات المتحدة​ من ميناء "كيل" الألماني بمشاركة 16 دولة من الحلف إلى جانب ​السويد​ و​فنلندا​ (دولتين شريكتين)". وأوضحت أن "المناورات ستستمر لغاية 21 حزيران الجاري، ومن أبرز دول الحلف المشاركة فيها: الولايات المتحدة و​تركيا​ و​ألمانيا​ و​بريطانيا​ و​فرنسا​. ويشارك في المناورات 8 آلاف و600 عنصرًا من الوحدات العسكرية، و50 سفينة وغواصة، و40 ​طائرة​ وغيرها. وتشهد المناورات التي تجرى للمرة الـ 47، تدريبات تدمير الغواصات وكسح ​الألغام​ البحرية، وتطوير الدفاع الجوي، وتنفذ تدريبات عسكرية ضد هجمات محتملة لسفن العدو".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الناتو يطلق الأحد مناورات "بالتوبس 2019" في البلطيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.