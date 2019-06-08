المبعوث الأممي إلى ليبيا يجدد مطالبته بزيادة الدعم للنازحين

تفقد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة مركزين لاستقبال النازحين والمهاجرين من مناطق الاشتباكات في العاصمة طرابلس، مطالباً بـ"هدنة إنسانية عاجلة وبزيادة الدعم المقدم إلى النازحين، كما أثنى على جهود بلدية حي الأندلس وخلية الأزمة والحركة العامة للكشافة والمرشدات في دعم إخوانهم في المحنة".
وحث جميع المعنيين على "تسريع وتسهيل وتمكين عملية إعادة النازحين طوعياً إلى بلادهم".
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