مقتل مدني ورجل أمن وجرح ثلاثة آخرين بتفجيرين في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في ​العراق​، في بيان، أن "عملًا إرهابيًا بواسطة ​عبوة ناسفة​ استهدف قوات ​الشرطة​ الاتحادية في قرية السعدونية ب​محافظة كركوك​، ما أدى إلى مقتل منتسب وإصابة اثنين آخرين"، مضيفة أن "عبوة أخرى انفجرت في القرية العصرية في المحافظة ذاتها ما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة ضابط من الشرطة الاتحادية".

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