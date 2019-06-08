الاناضول: ضبط 20 مهاجر غير نظامي شرقي البلاد

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "قوات الدرك التركية في ولاية وان ضبطت 20 مهاجر غير نظامي، دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية"، موضحةً أن "قوات الدرك ضبطت المهاجرين غير النظاميين، في قضاء "باش قلعة" بولاية وان".
وأشارت إلى أن "جميع المهاجرين غير النظاميين يحملون الجنسية الأفغانية، ودخلوا البلاد بشكل غير قانوني"، لافتةً إلى أن "قوات الدرك قدمت للمهاجرين غير النظاميين ما يحتاجونه من طعام وشراب، قبل نقلهم إلى المستشفى الوطني لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة عليهم"، مضيفةً: "أن قوات الدرك نقلت بعدها المهاجرين غير النظاميين إلى مديرية الهجرة في الولاية".
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