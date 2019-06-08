النشرة: منطقتا بعلبك وزحلة تشهدان تساقط أمطار غزيرة وبرق ورعد

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​بعلبك​ بان "منطقة بعلبك و​السلسلة الشرقية​ تشهدان تساقط ​أمطار​ غزيرة وبرق ورعد". فيما أفاد مراسل "النشرة" في زحلة عن تساقط الامطار بغزارة في زحلة.

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