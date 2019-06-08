مسيرة شعبية بالقبة استنكارا للإعتداء الإرهابي الذي طال عناصر قوى الأمن والجيش بطرابلس

نظمت ​جمعية فرح العطاء​ مسيرة شعبية إلى ثكنة أنطوان عبيد وثكنة بهجت غانم - ​القبة​ لوضع أكاليل من الزهر استنكاراً للإعتداء الإرهابي الذي طال عناصر ​قوى الأمن​ و​الجيش​ في ​طرابلس​.

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