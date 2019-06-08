حسين عايد قوى الأمن الداخلي: نثمن التضحيات التي يبذلونها

أشار النائب ​مصطفى علي حسين​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي لمناسبة العيد الـ158 ل​قوى الأمن الداخلي​، إلى أننا "نعايد أبناء مؤسسة قوى الأمن الداخلي، مثمنين الجهود والتضحيات التي يبذلونها ومجددين التحية لأرواح الشهداء. ونشيد بمناقبية أفراد قوى الأمن، مجددين الدعم لهم والتأكيد على أهمية دورهم مع الجيش وكل الأجهزة الأمنية لحماية لبنان والحفاظ على أمنه وصون استقراره بوجه المخاطر التي تعترضه".

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