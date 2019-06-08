أكرم شهيب: لن تأتي أسئلة في الإمتحانات الرسمية إلا من داخل المنهج

أكد وزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​، في حديث تلفزيوني، أن أسئلة ​الإمتحانات الرسمية​ لن تأتي إلا من داخل المنهج.

وأشار شهيب إلى أن ليس من واجبات الطلب النظر إلى كاميرات المراقبة بل إلى ورقة الإمتحان.