أكد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، في حديث تلفزيوني، أن أسئلة الإمتحانات الرسمية لن تأتي إلا من داخل المنهج.
وأشار شهيب إلى أن ليس من واجبات الطلب النظر إلى كاميرات المراقبة بل إلى ورقة الإمتحان.
كانت هذه تفاصيل خبر أكرم شهيب: لن تأتي أسئلة في الإمتحانات الرسمية إلا من داخل المنهج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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